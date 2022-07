Leonardo Muratovic | pugile 25enne ucciso ad Anzio | è stato accoltellato nella zona dei locali L’aggressore è fuggito a piedi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Un giovane di 25 anni è morto ad, in provincia di Roma. Si tratta di, unoriginario di Aprilia. Il ragazzo ènotte tra il 16 e il 17 luglio,della “movida” e dei, in via Mallozzi.si trovava nei pressi del locale La Bodeguita. Secondo una prima ipotesi il ragazzo ècoinvolto in una rissa per cause che sono ancora da chiarire. La lite è iniziata all’interno di un locale della riviera di ponente ed è proseguita anche all’esterno, culminando con l’accoltellamento all’addome. Un’unica ferita che si è rivelata fatale: il 26enne è deceduto subito dopo il suo arrivo in codice rosso all’ospedale Riuniti ...