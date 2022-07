Lanciata la seconda RC di iOS 15.6: installarla è facilissimo, ecco come fare (Di domenica 17 luglio 2022) L’estate di Apple è sempre caldissima. Una stagione di preparazione di quel settembre a forma di Mela morsicata diventata ormai tradizione negli ultimi anni. Così, aspettando gli iPhone 14 e, probabilmente, gli Watch Series di nuova generazione, ecco in cantiere la seconda RC del sistema operativo del colosso di Cupertino. Apple – Adobe StockTre giorni dopo il rilascio della versione RC di iOS 15.6, che tecnicamente era la versione che sarebbe stata presto disponibile per tutti gli utenti, Apple sta ora lanciando una seconda versione Release Candidate di iOS 15.6, in beta tester. Le novità arrivano a grappoli. La build è 19G71. Il precedente era 19G69. Non è chiaro cosa sia cambiato tra le due versioni, anche se Apple aveva probabilmente trovato un bug critico che doveva essere corretto prima di rilasciare la ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 luglio 2022) L’estate di Apple è sempre caldissima. Una stagione di preparazione di quel settembre a forma di Mela morsicata diventata ormai tradizione negli ultimi anni. Così, aspettando gli iPhone 14 e, probabilmente, gli Watch Series di nuova generazione,in cantiere laRC del sistema operativo del colosso di Cupertino. Apple – Adobe StockTre giorni dopo il rilascio della versione RC di iOS 15.6, che tecnicamente era la versione che sarebbe stata presto disponibile per tutti gli utenti, Apple sta ora lanciando unaversione Release Candidate di iOS 15.6, in beta tester. Le novità arrivano a grappoli. La build è 19G71. Il precedente era 19G69. Non è chiaro cosa sia cambiato tra le due versioni, anche se Apple aveva probabilmente trovato un bug critico che doveva essere corretto prima di rilasciare la ...

