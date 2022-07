Guerra Ucraina, Medvedev: non riconoscimento Crimea russa è una minaccia (Di domenica 17 luglio 2022) Il rifiuto dei Paesi Nato e dell'Ucraina di riconoscere la Crimea come territorio russo costituisce "una minaccia sistemica" per Mosca, che potrebbe portare fino ad uno scontro diretto. Lo ha detto l'... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 17 luglio 2022) Il rifiuto dei Paesi Nato e dell'di riconoscere lacome territorio russo costituisce "unasistemica" per Mosca, che potrebbe portare fino ad uno scontro diretto. Lo ha detto l'...

Pubblicità

Pontifex_it : Sono vicino anche alla martoriata popolazione ucraina. Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione… - ladyonorato : L’avvertimento di uno dei più autorevoli economisti americani. L’Ucraina è in collasso totale e nessuno sforzo dipl… - UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy:'Questa è una guerra in Ucraina che la ???? ha iniziato, che la ???? continua e che la ???? non v… - Omocaig5 : @carovana12 Avessimo ascoltato Salvini, saremmo salvi. Putin al Quirinale con stabilità di governo,e GialloVerdi fe… - moro_thomas : RT @OttobreInfo: Ricordatevi la minaccia di Biden all'Europa poco dopo l'inizio dell'operazione russa in Ucraina: 'O sanzioni, oppure terza… -