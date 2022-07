Donetsk, bombe russe su 54 obiettivi civili in 24 ore. Mosca: attacchi più intensi per fermare gli ucraini (Di domenica 17 luglio 2022) Le forze russe si preparano per una nuova fase dell'offensiva. Lo riferisce Vadym Skibitsky, rappresentante della direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha anche affermato che invece la minaccia di un attacco dalla Bielorussia non è attualmente così alta come prima dell'inizio dell'invasione russa. Intanto, almeno 54 obiettivi civili sono stati colpiti da bombardamenti russi nella regione ucraina di Donetsk nelle ultime 24 ore.Le forze russe hanno aperto il fuoco contro 12 insediamenti - tra cui Kramatorsk, Avdiivka, Bakhmut, Kostiantynivka, Hirnyk e Sloviansk - con razzi non guidati, missili R-77, sistemi missilistici S-300, sistemi missilistici a lancio multiplo (Tornado-S, Uragan, Grad, Smerch) e artiglieria. Tra gli obiettivi colpiti ci sono 36 case ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 luglio 2022) Le forzesi preparano per una nuova fase dell'offensiva. Lo riferisce Vadym Skibitsky, rappresentante della direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha anche affermato che invece la minaccia di un attacco dalla Bielorussia non è attualmente così alta come prima dell'inizio dell'invasione russa. Intanto, almeno 54sono stati colpiti da bombardamenti russi nella regione ucraina dinelle ultime 24 ore.Le forzehanno aperto il fuoco contro 12 insediamenti - tra cui Kramatorsk, Avdiivka, Bakhmut, Kostiantynivka, Hirnyk e Sloviansk - con razzi non guidati, missili R-77, sistemi missilistici S-300, sistemi missilistici a lancio multiplo (Tornado-S, Uragan, Grad, Smerch) e artiglieria. Tra glicolpiti ci sono 36 case ...

Pubblicità

GattoLugano : Donetsk ancora sotto le bombe, continua l'incessante martellamento da parte degli ultranazionalisti del regime di K… - thevikingman : RT @ticinonews: In un giorno bombe su 54 obiettivi civili nel Donetsk - rada_maja : RT @ticinonews: In un giorno bombe su 54 obiettivi civili nel Donetsk - ticinonews : In un giorno bombe su 54 obiettivi civili nel Donetsk - endriuebea : @Lookdownpg @AleMora_Voice @mannocchia Non ti viene in mente che farsi scudo di civili o appostarsi volutamente in… -