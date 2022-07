Di Maio: «Conte vuole le elezioni per azzerare gli eletti del M5S. Un disastro se c?è la crisi» (Di domenica 17 luglio 2022) Ministro Di Maio, ha raccontato che molti suoi colleghi l?hanno chiamata esterrefatti per le dimissioni di Draghi. E? riuscito a spiegare che il governo è in crisi a causa del... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 luglio 2022) Ministro Di, ha raccontato che molti suoi colleghi l?hanno chiamata esterrefatti per le dimissioni di Draghi. E? riuscito a spiegare che il governo è ina causa del...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante… - matteosalvinimi : Non partecipiamo al teatrino di Conte, Letta e Di Maio. Faremo quello che serve all’Italia. - La7tv : #inonda Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte: 'Non mi aspettavo da un ex presidente del consiglio che potesse mette… - Giordan48430646 : RT @dottorbarbieri: 'Conte non ha mai chiesto ai ministri di dimettersi. Qualora lo chiedesse, ci dimetteremmo all'istante. Non siamo degli… - ilriformista : Nella #crisidigoverno spicca la crisi dei 5 Stelle, spaccati dopo l’ennesimo ultimatum di #Conte a #Draghi: tanti d… -