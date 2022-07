Covid Campania: contagi ancora in calo, anche oggi un morto (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 7145 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 33.035 test per un indice di contagio pari al 21,62%, in leggera flessione, per il terzo giorno consecutivo, rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 23,6%. anche oggi si registra un decesso (-4 rispetto a ieri). Salgono invece i posti letto di terapia intensiva occupati: 36 (ieri erano 32, +4). Mentre scendono sensibilmente, invece, i posti letto di degenza occupati: 663 a fronte dei 711 di ieri (-48). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 7145 i positivi del giorno alinsui 33.035 test per un indice dio pari al 21,62%, in leggera flessione, per il terzo giorno consecutivo, rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 23,6%.si registra un decesso (-4 rispetto a ieri). Salgono invece i posti letto di terapia intensiva occupati: 36 (ieri erano 32, +4). Mentre scendono sensibilmente, invece, i posti letto di degenza occupati: 663 a fronte dei 711 di ieri (-48). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

