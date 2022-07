Chris Jericho | “Ho avuto una discussione con Brock Lesnar a SummerSlam 2016”

(Di domenica 17 luglio 2022) Uno dei momenti per i quali ci si ricorda didelè sicuramente il main event che vedeva contrappostie Randy Orton. Il match si concluse per KO dopo che Randy cominciò a sanguinare copiosamente dopo chelo colpì ripetutamente con delle gomitate alla testa.furioso Quel finale di incontrò creò parecchi malumori e fra questi ci fu quello diche al tempo era sotto contratto con la WWE e lui stesso ha confermato come abbiaunacon The Beast nel backstage al termine del match, con gli animi che erano veramente caldi e si sfiorò una vera e propria rissa, ecco le sue parole: “Lo stava praticamente massacrando con gomitate alla testa, e ...

SpazioWrestling : Goldberg: 'Ne abbiamo passate tante, ma amo Chris Jericho' #Goldberg #ChrisJericho - Zona_Wrestling : #WWE Goldberg: 'Amo Chris Jericho alla follia' - - theshieldofspo1 : Goldberg svela di adorare lo stesso Chris Jericho - TSOWrestling : Un rapporto apparentemente complicato #TSOW #TSOS - theshieldofspo1 : Chris Jericho commenta l’infortunio di Santana -

The Shield Of Wrestling

A All In presero parte anche Rey Mysterio, Okada,e l'attore Stephen Amell (che sarebbe poi diventato protagonista di una serie TV sul Wrestling). Sempre nello stesso anno la ROH ...Durante la puntata molteplici stelle del mondo della WWE, e non solo, hanno voluto rendere omaggio a Cena: persino, Bryan Danielson e Paul Wight (adesso sotto contratto con la AEW) sono ... Goldberg svela di adorare lo stesso Chris Jericho Uno dei momenti per i quali ci si ricorda di SummerSlam del 2016 è sicuramente il main event che vedeva contrapposti Brock Lesnar e Randy Orton. Il match si concluse per KO dopo che Randy cominciò a s ...Due dei volti principali dell'ultima versione della WCW tornano a far parlare di loro, a distanza di anni dalle loro scaramucce ...