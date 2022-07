Atletica, Mondiali Eugene 2022: Jacobs ko, rinuncia alle semifinali dei 100 metri (Di domenica 17 luglio 2022) Una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra ha costretto Marcell Jacobs a rinunciare alle semifinali dei 100 metri ai Campionati del Mondo di Atletica leggera di Eugene. “Una scelta dolorosa – ha spiegato il campione olimpico – Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i Mondiali. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra ha costretto Marcellredei 100ai Campionati del Mondo dileggera di. “Una scelta dolorosa – ha spiegato il campione olimpico – Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui ae confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confrontoprossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio ...

