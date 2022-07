Aprilia Leonardo Muratovic accoltellato a morte durante una rissa sul lungomare di Anzio

(Di domenica 17 luglio 2022) Unafinita male che macchia di sangue la movida di. Ad avere la peggio, ragazzo didi 26 anni,nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio. La lite si è consumata lungo la riviera Mallozzi sul litorale romano a quell’ora affollato di persone. Il ventenne è morto subito dopo l’arrivo in ospedale, ai Riuniti di. Fatale una ferita all’addome provocata dall’unico fendente ricevuto. L’omicida è fuggito. Le indagini da parte del commissariato di polizia die della squadra mobile di Roma sono scattate subito. Sono già stati ascoltati testimoni e numerosi amici che erano in compagnia della vittima. La lite sarebbe scoppiata all’interno di un locale della riviera di ...

ilClandestinoTW : Omicidio ad Anzio, la vittima è il 26enne di Aprilia Leonardo Muratovic - News_24it : ANZIO- Tragedia nella notte nei luoghi della movida di Anzio dove è morto un ragazzo di Aprilia accoltellato all'ad…

Omicidio nella notte ad Anzio , lungo il litorale romano. Un giovane di 26 anni,Muratovic di, è stato ammazzato da una coltellata sferrata da un altro ragazzo durante una lite. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Anzio che stanno cercando l'omicida, ...E'Muratovic, 26 anni diil giovane ucciso questa notte ad Anzio. La tragedia sulla Riviera Mallozzi, dove il ...Si chiamava Leonardo Muratovic il giovane, di 26 anni, accoltellato a morte questa notte ad Anzio al culmine di una lite iniziata in un locale ...Una lite che sfocia in rissa e poi una coltellata fatale: tragedia nella notte sulla Riviera Mallozzi dove un 26enne è stato ucciso da un altro ragazzo. Indagini della polizia per risalire all'assassi ...