Aereo con materiale militare si schianta nel nord della Greci | 8 morti

Roma, 17 lug – Un aero cargo che trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare si è schiantato ieri notte nel nord della Grecia, per la precisione nelle vicinanze di Paleochori Kavalas, circa 140 kilometri a est di Tessalonica. Nessuna delle otto persone a bordo è sopravvissuta. L'aereo era partito alle ore 20:40 di sabato dall'aeroporto di Nis, nel sud della Serbia. Stando a quanto riportato dal ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, il velivolo trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo il quale era destinato al ministero della Difesa del Bangladesh.

