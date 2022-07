“Vogliamo risposte da Draghi. In molti ci vogliono fuori perché siamo scomodi”, la ‘pezza’ messa da Conte (Di sabato 16 luglio 2022) E’ vero che, avendo ottenuto la fiducia al Senato il Ddl Aiuti, di fatto la maggioranza ha dimostrato comunque di avere i numeri, e dunque aprire una crisi e dare le dimissioni, da parte del premier Draghi ‘potrebbe’ sembrare una mossa azzardata. Ma è altrettanto vero che l’ex presidente della Bce è stato chiamato per aiutare il Paese ad uscire nella palude nella quale si era cacciato… complice – oltre che la pandemia – anche i due governi a guida Conte-M5s! Draghi ‘è stato chiamato per risolvere i diversi problemi’ scomodi al Paese, e tutti lo hanno accettato Dunque, preciso e pragmatico come è, Draghi è stato chiaro sin dall’inizio: o restiamo tutti uniti ed andiamo avanti sistemando le cose (vedi i fondi da allocare per il Pnrr su tutto), per poi arrivare più forti e in ripresa alle prossime ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) E’ vero che, avendo ottenuto la fiducia al Senato il Ddl Aiuti, di fatto la maggioranza ha dimostrato comunque di avere i numeri, e dunque aprire una crisi e dare le dimissioni, da parte del premier‘potrebbe’ sembrare una mossa azzardata. Ma è altrettanto vero che l’ex presidente della Bce è stato chiamato per aiutare il Paese ad uscire nella palude nella quale si era cacciato… complice – oltre che la pandemia – anche i due governi a guida-M5s!‘è stato chiamato per risolvere i diversi problemi’al Paese, e tutti lo hanno accettato Dunque, preciso e pragmatico come è,è stato chiaro sin dall’inizio: o restiamo tutti uniti ed andiamo avanti sistemando le cose (vedi i fondi da allocare per il Pnrr su tutto), per poi arrivare più forti e in ripresa alle prossime ...

Pubblicità

italiaserait : “Vogliamo risposte da Draghi. In molti ci vogliono fuori perché siamo scomodi”, la ‘pezza’ messa da Conte - Alfiep80 : @MicheleDiGenn10 Sono concorde con te,sta iniziando un annata dove il fatidico pubblico innamorato a prescindere no… - franco_guerci : RT @HoaraBorselli: La sera sfilano in tv i politici che fanno la voce grossa : “noi vogliamo il bene del Paese, gli italiani vogliono rispo… - qubidipi : RT @HoaraBorselli: La sera sfilano in tv i politici che fanno la voce grossa : “noi vogliamo il bene del Paese, gli italiani vogliono rispo… - PrimoPianoMolis : Crisi, Federico non si scompone: vogliamo risposte per gli italiani -