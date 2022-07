Via al CineCorvialestate | ecco dove | quando e il programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 luglio 2022) Finalmente estate. Finalmente eventi dal vivo. Roma, e dintorni, è pronta a colorarsi con le iniziative previste per Luglio e Agosto. Questa stagione è partita alla grande e sono davvero tantissime le occasioni di queste settimane.il..Torna2022, il Cinema all’aperto pensare per omaggiare alcune delle pellicole più belle. L’ingresso è gratuito e la rassegna, partita il 13 Luglio fino al 2 Agosto, è stata promossa e organizzata dall’Associazione Il giardino in festa. Precisamente nel quartiere romano di Corviale-Casetta Mattei. IlQuesti solo alcuni dei film che potrete vedere: “Guarda chi si vede”, di Riccardo Camilli “Salviamo il verde”, documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi “Imprevisti ...