Ultime Notizie – Covid | Minelli | “Caldo non l’ha frenato già lo scorso anno”

(Di sabato 16 luglio 2022) “Credo si sia potuto legittimamente affermare che ‘nella bella stagione il virus si dilegua’ solo nell’estate del 2020, quando qualcuno riuscì perfino a sentenziare che l’epidemia era finita. Già lodi questi tempi si registravano, rispetto all’estate precedente, decine di migliaia di contagi in più, con un ulteriore incontenibile exploit nell’in corso. Questo a riprova di quanto la pandemia da nuovo coronavirus sia evento epidemiologico e clinico davvero multifattoriale”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, intervenendo su quanto sostenuto da molti esperti ovvero che ilsarebbe scomparso con l’estete e il. “Siamo arrivati all’estate 2020 dopo mesi ...