(Di sabato 16 luglio 2022)questa mattina a, dove un sub di 55 anni anni è morto per annegamento. L’uomo era partito insieme ad altre allievi sub dal rimessaggio Univelica, sul Lungomare delle Meduse, nelle prime ore del mattino. Destinazione Secche di Tor Paterno I sub sono stati accompagnati con un gommone alle Secche di Tor Paterno, alla scoperta dei fondali meravigliosi al confine trae Ostia. Ma all’improvviso, poco prima delle 10:00, qualcosa è andato male. L’uomo non è riemerso da un’immersione. Immediatamente i compagni di viaggio e l’istruttore hanno dato l’allarme. Il 55enne è stato riportato a bordo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Le operazioni sul posto Sul posto è intervenuto un gommone della Polizia di Stato, che ha imbarcato gli altri sub, mentre l’uomo, insieme all’istruttore e al marinaio, ...

Pubblicità

CorriereCitta : Tragedia a Torvaianica: sub si immerge e muore -

Il Corriere della Città

e commedia, sempre insieme. Come nella vita della mia famiglia. Forse di tutte le famiglie'... 'Sì, ricordo che durante l'ultimo torneo di tennis a, quello che aveva come premio uno ...... a, a Cremona, a Milano fino in Francia, sua seconda patria, tra Parigi e Cannes, dove nel 1981 ricevette la Palma d'oro come migliore attore protagonista con il film Ladi un ... Tragedia a Torvaianica: sub si immerge e muore Tragedia a Torvaianica, entra in acqua e muore a seguito di un malore. Doveva essere una tranquilla giornata da trascorre al mare, come tante altre in questa stagione estiva. Ma oggi per una donna di ...