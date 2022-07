Tavolo di coordinamento sui fondi ex Ilva, Melucci: «Ora facciamo conoscere i nostri progetti» (Di sabato 16 luglio 2022) Riparte il Tavolo di coordinamento del piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto, una serie di interventi di varia natura per i quali il comune capoluogo è destinatario di 20,5 milioni di euro. Si tratta del piano previsto dal decreto legge 191 del 2015, che conteneva disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva, finanziato attraverso risorse gestite da Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. L’amministrazione Melucci ha già predisposto 12 schede progettuali che stanno procedendo nel loro iter, ognuna affidata alla direzione di competenza, e con il riavvio del Tavolo è stato fatto il punto sulle azioni da mettere in campo per rendere ancor più efficaci gli interventi. «I mesi di vacatio politica – ha spiegato il ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 16 luglio 2022) Riparte ildidel piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto, una serie di interventi di varia natura per i quali il comune capoluogo è destinatario di 20,5 milioni di euro. Si tratta del piano previsto dal decreto legge 191 del 2015, che conteneva disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo, finanziato attraverso risorse gestite das.p.a. in amministrazione straordinaria. L’amministrazioneha già predisposto 12 schede progettuali che stanno procedendo nel loro iter, ognuna affidata alla direzione di competenza, e con il riavvio delè stato fatto il punto sulle azioni da mettere in campo per rendere ancor più efficaci gli interventi. «I mesi di vacatio politica – ha spiegato il ...

Pubblicità

CandelliAngelo : Tavolo di coordinamento sui fondi ex Ilva, Melucci: «Ora facciamo conoscere i nostri progetti» - Canale189 : Tavolo di coordinamento sui fondi ex Ilva, Melucci: «Ora facciamo conoscere i nostri progetti» - FABI_News : RIUNITO A BOLZANO IL COORDINAMENTO FABI CASSA RAIFFEISEN Ieri la riunione con la presenza dei segretari nazionali B… - andreina_dat : Pauri (MEF): importante creare tavolo di coordinamento #esgbanking #climatechange #rischi Scopri il programma… - CislFisascat : RT @FisascatCisl73: #LidlItalia Si è svolto il coordinamento nazionale #FisascatCisl in vista dell’incontro informativo con l’azienda del p… -