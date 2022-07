Simone Barlaam | «Sono a 13 medaglie d’oro | una in più delle operazioni che ho subito alla gamba» 

(Di sabato 16 luglio 2022) Su La Repubblica un’intervista al nuotatore. Ha una deformazione dell’anca e un’ipoplasia congenita del femore destro. Ha vinto un oro alle Paralimpiadi di Tokyo e 13 ai Mondiali. «Adesso ho raggiunto quota 13, battendo il numero di interventi chirurgici che ho: dodici… una bella soddisfazione». Racconta la sua odissea. «E’ cominciata quando avevo 10 giorni di vita ed è terminata a dodici anni. Era necessaria per la deformazione dell’anca e l’ipoplasia congenita del femore destro. I primi ricordidi quell’odore insopportabile di anestetico nella mascherina. Una volta ho chiesto ai medici di non fare l’anestesia orale, ma con l’iniezione, però quando mi stavo addormentando ho sentito di nuovo la mascherina, volevo dimenarmi ma non ci ...

In ambiente olimpico o paralimpico è la stessa cosa, perché lui,, è uno di quei campioni che fanno da traino al movimento di Bebe Vio, con un contratto da testimonial di Armani, e ...... pronta sempre a mettersi in discussione in nuove gare, tante emozioni, compresa quella di conoscere i suoi miti Alessia Scortechini eA 22 anni domina nel nuoto ed è diventato un'icona del movimento: "Con me ci sono dei campioni incredibili, è un grande ...Quest’estate lo ha ribadito: niente come gli sport acquatici regalano medaglie all’Italia. Festeggiamo con due atleti davvero incredibili, Simone Barlaam e Manfredi Rizza ...