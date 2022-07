Si sta per buttare nel Tevere: salvato in extremis (Di sabato 16 luglio 2022) salvato per un soffio. E’ stato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco che un quarantenne non è finito nelle acque del Tevere, dove si stava buttando. È successo nella tarda serata di oggi, 16 luglio, a Roma, all’altezza di Ponte Testaccio. Ad accorgersi che l’uomo stava per compiere il tragico gesto una squadra di vigili del fuoco. Eroi… (non) per caso La squadra VVF di Ostiense (7/A) stava passando su Ponte Testaccio alle 22:01 per recarsi presso un intervento di quando i pompieri si sono accorti che c’era un uomo sul parapetto. L’uomo, in evidente difficoltà, era prossimo a cadere nelle acque del fiume Tevere. Senza pensarci due volte, i vigili del fuoco si sono fermati e hanno effettuato un salvataggio in extremis dell’uomo, un quarantenne. Le cause dell’accaduto al momento sono imprecisate. La persona, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022)per un soffio. E’ stato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco che un quarantenne non è finito nelle acque del, dove si stava buttando. È successo nella tarda serata di oggi, 16 luglio, a Roma, all’altezza di Ponte Testaccio. Ad accorgersi che l’uomo stava per compiere il tragico gesto una squadra di vigili del fuoco. Eroi… (non) per caso La squadra VVF di Ostiense (7/A) stava passando su Ponte Testaccio alle 22:01 per recarsi presso un intervento di quando i pompieri si sono accorti che c’era un uomo sul parapetto. L’uomo, in evidente difficoltà, era prossimo a cadere nelle acque del fiume. Senza pensarci due volte, i vigili del fuoco si sono fermati e hanno effettuato un salvataggio indell’uomo, un quarantenne. Le cause dell’accaduto al momento sono imprecisate. La persona, ...

