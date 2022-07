Retroscena – La mossa (disperata) di Conte: un Draghi Bis senza M5s per comprare tempo e rigenerarsi all’opposizione (Di sabato 16 luglio 2022) Quattro giorni al D-Day e il quadro resta pieno di incognite, anche se si fanno sempre più visibili le mosse dei giocatori. Paradossalmente quello che nelle ultime 24 ore ha lavorato di più per l’ipotesi di un Draghi bis senza i 5 Stelle è stato proprio il leader del Movimento, Giuseppe Conte. Infatti l’idea di ritirare i suoi ministri dal governo prima delle comunicazioni di Draghi di mercoledì prossimo aveva lo scopo (neanche tanto difficile da scoprire) di provocare le condizioni per salvare capra e cavoli: far nascere un governo senza il Movimento, così da permettere alla legislatura di andare avanti fino in fondo, e al Contempo garantire ai 5 stelle un adeguato periodo di opposizione, per ripresentarsi con un volto di nuova combattività agli elettori. Come si sa Il no di ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Quattro giorni al D-Day e il quadro resta pieno di incognite, anche se si fanno sempre più visibili le mosse dei giocatori. Paradossalmente quello che nelle ultime 24 ore ha lavorato di più per l’ipotesi di unbisi 5 Stelle è stato proprio il leader del Movimento, Giuseppe. Infatti l’idea di ritirare i suoi ministri dal governo prima delle comunicazioni didi mercoledì prossimo aveva lo scopo (neanche tanto difficile da scoprire) di provocare le condizioni per salvare capra e cavoli: far nascere un governoil Movimento, così da permettere alla legislatura di andare avanti fino in fondo, e almpo garantire ai 5 stelle un adeguato periodo di opposizione, per ripresentarsi con un volto di nuova combattività agli elettori. Come si sa Il no di ...

Pubblicità

steocossavella : RT @paoloigna1: Vedremo se davvero i retroscena di #Dagospia si verificheranno. Come direbbe il Maestro Battiato viviamo strani giorni http… - paoloigna1 : Vedremo se davvero i retroscena di #Dagospia si verificheranno. Come direbbe il Maestro Battiato viviamo strani gio… - JohnHard3 : Draghi, dimissioni immediate: retroscena sulla mossa del premier in caso di rottura del M5S - baldunggreen : Ma sì, consegnamo finalmente il paese alle destre populiste che chiedono DEBITO DEBITO alla faccia di quell'Europa… - Roberto54851745 : Speriamo Draghi, dimissioni immediate: retroscena sulla mossa del premier in caso di rottura del M5S -