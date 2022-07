Pulizia messa in sicurezza alla “Montagnella”, forestali e volontari in azione (Di sabato 16 luglio 2022) MONREALE – Stamattina intervento del Corpo Forestale, con i caposquadra Elio Sciortino, Ignazio Mammina, Giovanni Lo Presti e Antonino La Corte, più i loro collaboratori della forestalem che su richiesta del sindaco Alberto Arcidiacono, ha impiegato diversi uomini per la Pulizia della parte retrostante la Collegiata. alla “Montagnella” c’erano anche i volontari Norcia e Faraci (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 16 luglio 2022) MONREALE – Stamattina intervento del Corpo Forestale, con i caposquadra Elio Sciortino, Ignazio Mammina, Giovanni Lo Presti e Antonino La Corte, più i loro collaboratori della forestalem che su richiesta del sindaco Alberto Arcidiacono, ha impiegato diversi uomini per ladella parte retrostante la Collegiata.” c’erano anche iNorcia e Faraci (Monrealelive.it)

