Pierpaolo Pretelli | evento in arrivo con un ex gieffino | cos accadrà

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 luglio 2022) Sui socialha annunciato una grande sorpresa con un vippone reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello L’estate diavanza velocissimo a ritmo di musica. Sono già tantissime le serate collezione dal fidanzato di Giulia Salemi dietro la consolle da deejay e non è finita qui, visto che altrettante nuove date attendono al varco l’ex concorrente del GF Vip. Nei giorni scorsi si è esibito nella sua Basilicata, fino al ritorno al nord e a brevissimo giro di posta ulteriori eventi sono pronti a scatenare il pubblico giovanile di. Nelle scorse oreè intervenuto su Instagram per annunciare altre novità in, tra cui una serata molto speciale insieme ad un altro ex concorrente del GF Vip. Si tratta di Alessandro ...