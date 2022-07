Perù, è addio a Gareca dopo 7 anni (Di sabato 16 luglio 2022) Ricardo Gareca non sarà più l'allenatore del Perù. L'argentino ha lasciato la nazionale che guida da 7 anni, dopo... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Ricardonon sarà più l'allenatore del. L'argentino ha lasciato la nazionale che guida da 7...

Pubblicità

lafieracalcio : RT @pizzigo: Come stanno Boca e River, l’addio di Gareca al Perù, Rogerio Ceni finalmente allenatore, le prospettive di Agustín Álvarez, du… - pizzigo : Come stanno Boca e River, l’addio di Gareca al Perù, Rogerio Ceni finalmente allenatore, le prospettive di Agustín… - mavs_peru : RT @OfficialASRoma: L'#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa di Victor Benitez, l'unico calciatore peruviano della storia del Club ??… -

Mondiali atletica. Oro storico per il Perù. ... e Koki Ikeda Sorprendente sconfitta degli USA nella 4x400m mista, che ha per consegnato la 31a medaglia internazionale ad Alyson Felix, alla gara di addio. Oro alla Repubblica Dominicana davanti ai ... Mondiali Atletica, i risultati di oggi: oro a Garcia Leon nella 20km di marcia femminile ...spagnola Maria Perez (che però al chilometro otto passa dalla pit lane per penalità e dice addio ... Finisce così: il Perù vince per la prima volta nella sua storia un titolo mondiale nell'atletica. Il ... Sky Sport ... e Koki Ikeda Sorprendente sconfitta degli USA nella 4x400m mista, che ha per consegnato la 31a medaglia internazionale ad Alyson Felix, alla gara di. Oro alla Repubblica Dominicana davanti ai ......spagnola Maria Perez (che però al chilometro otto passa dalla pit lane per penalità e dice... Finisce così: ilvince per la prima volta nella sua storia un titolo mondiale nell'atletica. Il ... Australia-Perù 5-4 dcr: niente Mondiali per Lapadula