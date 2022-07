Per Dybala non è un’asta, è un ciapanò. A rimanere col cerino in mano è solo lui (Di sabato 16 luglio 2022) È dura essere il Napolista e dover scrivere di Dybala. Perché noi non prenderemmo mai l’argentino a quelle cifre ma ovviamente, come scritto, non potremmo mai fare la barricate contro il suo arrivo a Napoli. Sarebbe un grande colpo politico-mediatico (per il contesto italiano), si spera anche calcistico. Però qualche considerazione, al 16 luglio, va fatta. Quella per l’ex calciatore della Juventus non è un’asta, è un ciapanò, è il tressette a perdere. È un tormentone mediatico ma non reale. Ormai la nuova realtà del calcio è chiara a tutti, il Telegraph ieri ha scritto che i parametri zero hanno perso la loro battaglia. I loro prossimi stipendi saranno inferiori ai precedenti. Il carrozzone calcio era ampiamente sovradimensionato così come il valore dei giocatori. La verità è talmente evidente: Dybala chiede troppo per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) È dura essere il Napolista e dover scrivere di. Perché noi non prenderemmo mai l’argentino a quelle cifre ma ovviamente, come scritto, non potremmo mai fare la barricate contro il suo arrivo a Napoli. Sarebbe un grande colpo politico-mediatico (per il contesto italiano), si spera anche calcistico. Però qualche considerazione, al 16 luglio, va fatta. Quella per l’ex calciatore della Juventus non è, è un, è il tressette a perdere. È un tormentone mediatico ma non reale. Ormai la nuova realtà del calcio è chiara a tutti, il Telegraph ieri ha scritto che i parametri zero hanno perso la loro battaglia. I loro prossimi stipendi saranno inferiori ai precedenti. Il carrozzone calcio era ampiamente sovradimensionato così come il valore dei giocatori. La verità è talmente evidente:chiede troppo per ...

