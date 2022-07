Nuova offerta del Napoli per Fabian per convincerlo a rinnovare (Di sabato 16 luglio 2022) Quella di quest’anno può tranquillamente essere definita la sessione degli addii in casa Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti portato a scadenza naturale del contratto ben cinque giocatori: Ospina, Malcuit, Ghoulam, Insigne e Mertens, con solo il belga che potrebbe rinnovare il proprio contratto con gli azzurri ma che ad oggi resta svincolato. Per evitare il riproporsi della stessa situazione con altri tesserati in rosa, il Napoli pare pronto ad offrire rinnovi ai giocatori ancora presenti in azzurro e prossimi alla scadenza nel 2023. Uno di questi era Koulibaly che però è stato ceduto al Chelsea. Un altro giocatore in scadenza l’anno prossimo è Fabian Ruiz. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Lo spagnolo, arrivato nel primo anno di Ancelotti percepisce uno stipendio di 1.5 milioni l’anno ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Quella di quest’anno può tranquillamente essere definita la sessione degli addii in casa. Il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti portato a scadenza naturale del contratto ben cinque giocatori: Ospina, Malcuit, Ghoulam, Insigne e Mertens, con solo il belga che potrebbeil proprio contratto con gli azzurri ma che ad oggi resta svincolato. Per evitare il riproporsi della stessa situazione con altri tesserati in rosa, ilpare pronto ad offrire rinnovi ai giocatori ancora presenti in azzurro e prossimi alla scadenza nel 2023. Uno di questi era Koulibaly che però è stato ceduto al Chelsea. Un altro giocatore in scadenza l’anno prossimo èRuiz. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Lo spagnolo, arrivato nel primo anno di Ancelotti percepisce uno stipendio di 1.5 milioni l’anno ...

