LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto del pattinaggio artistico a rotelle (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE programma World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 16:02 canoa polo – Arriva il primo risultato finale di giornata. Franca-Gran Bretagna 6-2, transalpine che volano in semifinale. Tra poco più di venti minuti toccherà all’Italia. Le azzurre sfideranno le padrone di casa degli Stati Uniti. 16:00 pattinaggio artistico – Inizia il programma di uno sport su cui l’Italia punta e non poco. Si parte con il programma corto femminile. Due le azzurre impegnate, si tratta di Micol Zangoli e Rebecca Tarlazzi. 15:57 canoa polo – Francia che vede le semifinali. A due ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 16:02– Arriva il primo risultatodi giornata. Franca-Gran Bretagna 6-2, transalpine che volano in semi. Tra poco più di ventitoccherà all’Italia. Le azzurre sfideranno le padrone di casa degli Stati Uniti. 16:00– Inizia ildi uno sport su cui l’Italia punta e non poco. Si parte con ilfemminile. Due le azzurre impegnate, si tratta di Micol Zangoli e Rebecca Tarlazzi. 15:57– Francia che vede le semifinali. A due ...

