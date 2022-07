Lazio | accordo con Provedel Il Verona spara alto per Ilic - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - AlfredoPedulla : #Provedel spinge per la #Lazio e ha l’accordo totale. Oggi nuovo contatto con lo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo per #Maximiano - Aquila6811 : RT @CalciomercatoIl: Provedel, la Lazio ha l’accordo totale con il calciatore lo spezia deve trovare un sostituto per chiudere la trattativ… - Aquila6811 : RT @TheLazioZone: ?? ACCORDO TOTALE TRA LAZIO E MAIORCA PER MURIQI! 'L'interesse del giocatore kosovaro è stato fondamentale nella trattati… -

con Provedel. Il Verona spara alto per Ilic, 16 luglio 2022 " La caccia ad un vice Immobile in casapotrebbe essere già finita. E potrebbe non aver prodotto alcun risultato, ...... 16 luglio 2022 " I giorni passano e il mercato in entrata dellacontinua a muoversi. La ... In realtà il ds Tare sembra non aver perso tempo: l'con la compagine ligure per il trasferimento ...Ivan Provedel rimane l'obiettivo numero uno della Lazio. La società biancoceleste, dopo aver acquistato Maximiano ha bisogno di un secondo e la scelta è ricaduta ...Calciomercato Lazio, il club biancoceleste è pronto ad ingaggiare anche Provedel per la porta: non sarà solo il vice di Maximiano.