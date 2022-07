L’Aida a Verona e le accuse di razzismo contro la soprano russa Anna Netrebko: «Sbagliato usare ancora il blackface» (Di sabato 16 luglio 2022) L’Aida, nell’edizione storica di Franco Zeffirelli, è andata in scena con successo all’Arena di Verona. Ma il favore della platea, forse incurante del tema, è stato oscurato dalle accuse di razzismo arrivate nei giorni successivi sui social a causa della scelta, considerata un’offesa nei confronti delle persone nere, di utilizzare l’espediente teatrale di vecchia data del blackface e dipingere di nero attori in realtà bianchi. La polemica è scoppiata su Instagram dopo un post celebrativo della protagonista della pièce, la soprano russa Anna Netrebko, che ha pubblicato una gallery di foto dove la si vede posare come fiera principessa etiope, con la pelle scura e le treccine afro, in compagnia degli altri attori, anch’essi con le facce ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022), nell’edizione storica di Franco Zeffirelli, è andata in scena con successo all’Arena di. Ma il favore della platea, forse incurante del tema, è stato oscurato dallediarrivate nei giorni successivi sui social a causa della scelta, considerata un’offesa nei confronti delle persone nere, di utilizzare l’espediente teatrale di vecchia data dele dipingere di nero attori in realtà bianchi. La polemica è scoppiata su Instagram dopo un post celebrativo della protagonista della pièce, la, che ha pubblicato una gallery di foto dove la si vede posare come fiera principessa etiope, con la pelle scura e le treccine afro, in compagnia degli altri attori, anch’essi con le facce ...

italskipper : Il soprano Angel Blue, Traviata all'Arena, dà forfait perché l'altro soprano Netrebko utilizzerà il blackface in… - TgVerona : Addio a Scalfari: “Fondai ‘La Repubblica’ a Verona, la sera dopo ascoltai l’Aida in Arena” - EMasenello : RT @teatrolafenice: «Nella villa di Sommacampagna di Giorgio Mondadori, in una notte di temporale estivo cui seguirono le stelle, firmammo… - Ganz5Laura : RT @teatrolafenice: «Nella villa di Sommacampagna di Giorgio Mondadori, in una notte di temporale estivo cui seguirono le stelle, firmammo… - RossiP45 : RT @teatrolafenice: «Nella villa di Sommacampagna di Giorgio Mondadori, in una notte di temporale estivo cui seguirono le stelle, firmammo… -