“Inseparabili, un legame fantastico”. Francesco Totti, chi è e cosa fa l’amato fratello (Di sabato 16 luglio 2022) Tutti conosciamo suo fratello, il Pupone della Roma. L’ex calciatore che ha fatto sognare migliaia di tifosi. Francesco Totti, ormai l’ex marito della bellissima Ilary Blasi, ha al suo fianco un fratello che forse non tutti conoscono, e sicuramente pochissimi conoscono la sua vita privata. Il suo nome è Riccardo Totti, i due sono Inseparabili e da sempre condividono gioie, dolori, e anche qualche aspetto della carriera. Da sempre legatissimi, i due fratelli condividono l’enorme passione per lo sport, che negli anni è diventato il mestiere che ha occupato a 360 gradi la loro vita. Professione imprenditore, Riccardo Totti è impegnato nella Totti soccer school e cura gli interessi del celebre fratello. Oltre a tutto questo è anche il ... Leggi su tuttivip (Di sabato 16 luglio 2022) Tutti conosciamo suo, il Pupone della Roma. L’ex calciatore che ha fatto sognare migliaia di tifosi., ormai l’ex marito della bellissima Ilary Blasi, ha al suo fianco unche forse non tutti conoscono, e sicuramente pochissimi conoscono la sua vita privata. Il suo nome è Riccardo, i due sonoe da sempre condividono gioie, dolori, e anche qualche aspetto della carriera. Da sempre legatissimi, i due fratelli condividono l’enorme passione per lo sport, che negli anni è diventato il mestiere che ha occupato a 360 gradi la loro vita. Professione imprenditore, Riccardoè impegnato nellasoccer school e cura gli interessi del celebre. Oltre a tutto questo è anche il ...

