Infortunio Deulofeu | il giocatore chiede il cambio dopo 10 minuti!

(Di sabato 16 luglio 2022) Gerardin questa sessione di calciomercato è sicuramente uno dei nomi più accostati al Napoli. L’attaccante spagnolo in forza all’Udinese, è un profilo che piace molto al Napoli che lo ritiene il profilo adatto per duttilità e costo dell’investimento alle capacità e alle richieste del Napoli. Soprattutto all’inizio dell’estata, nel mese di giugno, ilsembrava essere vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis, poi le trattative con l’Udinese hanno subito una brusca frenata, con il Napoli che ha messo in stand-by l’operazione. Nelle ultime ore però, sembra il Napoli si sia riavvicinato al club di Pozzo e riavviato i contatti per riaprire la trattativa. Oggi l’Udinese nel frattempo era impegnata in amichevole contro l’Union Berlino eè partito titolare.fermo ...

L'Udinese al tredicesimo minuto deve fare i conti con un piccolo infortunio per Deulofeu, che chiede al suo tecnico il cambio. L'attaccante tranquillizza il suo tecnico, ma preferisce non rischiare. Non sembra comunque trattarsi di nulla di particolarmente grave per Deulofeu, che uscendo dal campo ha tranquillizzato il suo allenatore.