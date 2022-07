Il Pd prova a ricucire lo strappo, ma Lega e FI chiudono al M5s (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Avanti con il governo Draghi e la maggioranza che lo ha sostenuto fin qui. La posizione del Partito Democratico non cambia, ma per i dirigenti dem l'obiettivo sembra più complicato da raggiungere oggi rispetto a qualche ora fa. L'appello alla responsabilità fatto dal segretario Enrico Letta a "tutti i partiti" non sembra al momento aver colto nel segno, perché dai partiti alla destra del Pd arriva un fuoco di sbarramento fatto di insulti e invettive contro il partito di Giuseppe Conte. Che, nel frattempo, valuta se ritirare i ministri. Il presidente M5s ha riunito lo stato maggiore, dopo il nuovo consiglio nazionale di ieri sera. Il ministro Stefano Patuanelli, arrivando alla sede del Movimento, ha risposto sibillino alla domanda diretta sulle possibili dimissioni: "Dimissionario, di fatto, è il governo". Fonti del M5s, tuttavia, fanno sapere che al momento si tratta solo ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Avanti con il governo Draghi e la maggioranza che lo ha sostenuto fin qui. La posizione del Partito Democratico non cambia, ma per i dirigenti dem l'obiettivo sembra più complicato da raggiungere oggi rispetto a qualche ora fa. L'appello alla responsabilità fatto dal segretario Enrico Letta a "tutti i partiti" non sembra al momento aver colto nel segno, perché dai partiti alla destra del Pd arriva un fuoco di sbarramento fatto di insulti e invettive contro il partito di Giuseppe Conte. Che, nel frattempo, valuta se ritirare i ministri. Il presidente M5s ha riunito lo stato maggiore, dopo il nuovo consiglio nazionale di ieri sera. Il ministro Stefano Patuanelli, arrivando alla sede del Movimento, ha risposto sibillino alla domanda diretta sulle possibili dimissioni: "Dimissionario, di fatto, è il governo". Fonti del M5s, tuttavia, fanno sapere che al momento si tratta solo ...

Pubblicità

infoitinterno : Letta prova a ricucire: M5s sia della partita - Mintauros1 : Draghi deve restare: pressing sul premier da Biden a Ursula MANOVRE - L’ex Bce sempre irremovibile sulle dimission… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: MANOVRE - L’ex Bce sempre irremovibile sulle dimissioni. Ma si lavora per ricucire: Franceschini prova la carta del bi… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: MANOVRE - L’ex Bce sempre irremovibile sulle dimissioni. Ma si lavora per ricucire: Franceschini prova la carta del bi… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: MANOVRE - L’ex Bce sempre irremovibile sulle dimissioni. Ma si lavora per ricucire: Franceschini prova la carta del bi… -