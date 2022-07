Il Medio Oriente di Biden. Il live talk di Decode39 (Di sabato 16 luglio 2022) L’attesissimo viaggio in Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è concluso. Le tappe israeliana e saudita dei quattro giorni spesi nella regione dal capo dei stato della prima potenza globale si portano dietro successi immediati, limiti ed evoluzioni a più lungo termine. Questi quattro giorni potrebbero essere l’inizio simbolico di una nuova fase per tutto l’arco Mediorientale – che poi è l’area in un si estende il Mediterraneo allargato, ossia l’ambito complesso e articolato in cui l’Italia proietta la sua politica internazionale verso Sud. Dall’avvicinamento tra Israele e Arabia Saudita agli accordi emiratini con l’India, dal ruolo dell’Iran alla crisi energetica e alimentare, fino alle dinamiche lungo le rotte marittime che segnano il passaggio Est-Ovest. Quello che succede in ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) L’attesissimo viaggio indel presidente degli Stati Uniti, Joe, si è concluso. Le tappe israeliana e saudita dei quattro giorni spesi nella regione dal capo dei stato della prima potenza globale si portano dietro successi immediati, limiti ed evoluzioni a più lungo termine. Questi quattro giorni potrebbero essere l’inizio simbolico di una nuova fase per tutto l’arcorientale – che poi è l’area in un si estende il Mediterraneo allargato, ossia l’ambito complesso e articolato in cui l’Italia proietta la sua politica internazionale verso Sud. Dall’avvicinamento tra Israele e Arabia Saudita agli accordi emiratini con l’India, dal ruolo dell’Iran alla crisi energetica e alimentare, fino alle dinamiche lungo le rotte marittime che segnano il passaggio Est-Ovest. Quello che succede in ...

