Il DS del Rennes in Turchia: Kim non ha ancora deciso! (Di sabato 16 luglio 2022) Il Rennes vuole a tutti i costi Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano del Fenerbahce che è anche nel mirino del Napoli. Negli ultimi giorni gli azzurri sembrano essersi defilati con i francesi che sono passati in vantaggio. Kim ha un clausola rescissoria di 20 milioni di euro e sembra essere stata proprio la clausola il vantaggio del club francese rispetto al Napoli. Il Rennes infatti pare essere disposto a pagare l'intero importo della clausola rescissoria chiesta dal Fenerbahce con gli azzurri invece fermi ad un'offerta di 15 milioni di euro. Kim Min-Jae (Photo by Ryan LIM / AFP) (Photo by RYAN LIM/AFP via Getty Images) Trovato l'accordo con i turchi, ora per il Rennes bisogna trovare quello con il giocatore. Secondo RMC Sport, il ds del club transalpino, Florian Maurice è arrivato in Turchia per cercare di finalizzare l'operazione.

