Il cloud gaming sostituirà le console? La risposta di Microsoft non lascia spazio a dubbi (Di sabato 16 luglio 2022) Il cloud gaming sta prendendo sempre più piede, ma c'è il rischio che a breve sostituisca definitivamente le console fisiche? Per chi non lo sapesse, il cloud gaming consiste di fatto nel giocare online, appunto attraverso il cloud. cloud gaming, 16/7/2022 – Computermagazine.itTutto ciò che vi serve sono un joypad e una smart tv e il gioco è fatto: collegandosi direttamente online si può giocare alla libreria di videogiochi messi a disposizione. Un tipico esempio è Google Stadia, la console a firma Big G, ma anche l'Xbox, con il suo Game Pass, ha dato vita ormai da anni a qualcosa di simile. Ma attenzione, perchè in ogni caso, il cloud gaming non arriverà mai a sostituire le stazioni di gioco che più ...

