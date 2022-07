Helena Prestes | dalle passerelle a “Pechino Express” | i look più belli

Leggi su velvetmag

(Di sabato 16 luglio 2022)è una modella ben nota al pubblico di Sky poiché ha partecipato all’ultima edizione di. Ma, nelle ultime settimane, ha riacceso l’interesse della cronaca rosa al fianco di Antonino Spinalbese. Prima ancora di catturare l’interesse per la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese,ha dimostrato la sua caparbietà come concorrente di2022. Insieme all’inarrestabile Nikita Pelizon, ha portato a casa un ottimo risultato come coppia Italia-Brasile in un’edizione scoppiettante e dinamica. Nata a San Paolo in Brasile,si è trasferita a Milano inseguendo il sogno della moda. Ad oggi, infatti, il fashion system è la sua casa: a dimostrarlo è anche la ...