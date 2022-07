Guenda Goria attaccata dagli hater e da un’ex gieffina | lei replica

(Di sabato 16 luglio 2022) L’attacco deglinella giornata di ieri ha informato i fan di trovarsi in ambulanza e poi in ospedale a causa di un problema di salute particolarmente delicato. L’attrice ha fatto sapere di aver avuto una gravidanza extrauterina, confidando come il suo quadro clinico fosse importante tanto da portarla a doversi sottoporre a L'articolo proviene da Novella 2000.

, la figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta, è stata portata urgentemente in ospedale. Il racconto sui social da i brividistava vivendo un momento molto felice della sua ...rompe il silenzio dopo il ricovero a causa di una gravidanza extrauterina e spiega come sta. L'ex gieffina lo ha fatto attraverso una serie di sue Instagram Stories nelle quali ha svelato ...Guenda Goria nella giornata di ieri ha informato i fan di trovarsi in ambulanza e poi in ospedale a causa di un problema di salute particolarmente delicato. L’attrice ha fatto sapere di aver avuto una ...L'ex GF Vip ha scoperto a causa di un mal di pancia di essere incinta: dopo l'operazione in ospedale, gli haters l'hanno aggredita.