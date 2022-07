Dal Collegio Sant’Alessandro alla Seconda Guerra Mondiale: Gino festeggia 101 anni (Di sabato 16 luglio 2022) festeggia oggi (sabato 16 luglio) 101 anni Francesco Sette, il più anziano ex allievo del Collegio Vescovile Sant’Alessandro. Francesco (detto Gino) nasce a Vertova il 16 luglio 1921 da Giovanni Sette e Caterina Pedone ed è il settimo di otto figli. Dopo gli anni della fanciullezza, trascorsi a Vertova, frequenta per quattro anni il Collegio Vescovile Sant’Alessandro a Bergamo e, in seguito, si diploma con la qualifica di perito chimico all’Istituto Tecnico Industriale di Stato “Pietro Paleocapa”. Combatte la Seconda Guerra Mondiale nel Reggimento Chimico reparto Lanciafiamme al Forte Aurelia di Roma. Dopo l’8 settembre, impossibilitato a rientrare a Vertova, si dirige ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022)oggi (sabato 16 luglio) 101Francesco Sette, il più anziano ex allievo delVescovile. Francesco (detto) nasce a Vertova il 16 luglio 1921 da GiovSette e Caterina Pedone ed è il settimo di otto figli. Dopo glidella fanciullezza, trascorsi a Vertova, frequenta per quattroilVescovilea Bergamo e, in seguito, si diploma con la qualifica di perito chimico all’Istituto Tecnico Industriale di Stato “Pietro Paleocapa”. Combatte lanel Reggimento Chimico reparto Lanciafiamme al Forte Aurelia di Roma. Dopo l’8 settembre, impossibilitato a rientrare a Vertova, si dirige ...

Pubblicità

chiefmt_ : @delluz69 Quella a sinistra una 07/08 non mi ricordo uscita dal collegio, quella in mezzo una stupida, quella a destra non conosco - ClaraPorta4 : RT @AlbertoLetizia2: Il giudice di Firenze che ha provvisoriamente accolto il ricorso della psicologa novax non è nuovo a queste stranezze:… - SalvatoreCarci4 : RT @AlbertoLetizia2: Il giudice di Firenze che ha provvisoriamente accolto il ricorso della psicologa novax non è nuovo a queste stranezze:… - Ienaridens2 : RT @AlbertoLetizia2: Il giudice di Firenze che ha provvisoriamente accolto il ricorso della psicologa novax non è nuovo a queste stranezze:… - MariAnn02373805 : @a_meluzzi MELUZZI!!! E' L'ANTICRISTO, 2008 ERA L'EPILOGO DAL 1957, MI USAVANO A??X INDURRE MIA MADRE,ALLA PROSTITUZ… -