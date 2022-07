Crisi nera per il Principe Harry | Costretto a rimandare tutto: è un disastro (Di sabato 16 luglio 2022) Brutte notizie per il Principe Harry e Meghan Markle costretti a rimandare il loro momento più importante: ecco cosa sta succedendo Il Principe Harry (Foto ANSA)Dopo la loro decisione di lasciare Londra per ricominciare in America, per Harry e Meghan non sono arrivate sempre delle buone notizie. Soprattutto dopo le accuse lanciate in diretta tv alla corte inglese, la loro posizione è divenuta particolarmente scomoda. Harry e Meghan non sono più amati dal popolo ed anche in famiglia la situazione sembra peggiorare sempre di più. Una situazione che rischia adesso di trasformarsi in un vero e proprio disastro a causa di un clamoroso ritardo nella pubblicazione del libro del secondogenito di Carlo e Lady Diana. Al termine del 2022 era ... Leggi su direttanews (Di sabato 16 luglio 2022) Brutte notizie per ile Meghan Markle costretti ail loro momento più importante: ecco cosa sta succedendo Il(Foto ANSA)Dopo la loro decisione di lasciare Londra per ricominciare in America, pere Meghan non sono arrivate sempre delle buone notizie. Sopratdopo le accuse lanciate in diretta tv alla corte inglese, la loro posizione è divenuta particolarmente scomoda.e Meghan non sono più amati dal popolo ed anche in famiglia la situazione sembra peggiorare sempre di più. Una situazione che rischia adesso di trasformarsi in un vero e proprioa causa di un clamoroso ritardo nella pubblicazione del libro del secondogenito di Carlo e Lady Diana. Al termine del 2022 era ...

