Pubblicità

fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Rallenta crescita casi, agosto più sereno': (Adnkronos) - Il virologo: 'Sbagliata narrazione ch… - ledicoladelsud : Covid, Pregliasco: “Rallenta crescita casi, agosto più sereno” - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Rallenta crescita casi, agosto più sereno” - LocalPage3 : Covid, Pregliasco: 'Rallenta crescita casi, agosto più sereno' - caffeversiliana : Al Caffè della Versiliana si parla di Covid con Fabrizio Pregliasco e Claudio Pinassi Lunedì 18 luglio, ore 18:30… -

...'Centaurus' Una variante che per ora non fa preoccupare Alto tasso di contagio e possibilità di vederla in Italia Il virologo Fabrizioha parlato dell'ultima sub - variante del- 19 ......e trovare nuove forme per sopravvivere ed è già stata individuata la nuova variante del- 19: ... secondo quanto riferito daa Fanpage, il suo arrivo nello Stivale è previsto per il ...(Adnkronos) – “Ci si accorge del picco della curva dei casi Covid quando si è superato. Stiamo osservando un rallentamento della velocità di crescita dei nuovi casi che indica la possibilità che il pi ..."Ora stringiamo i denti rispetto a questa onda" ma in prospettiva la revisione delle regole sull'isolamento dei positivi "è un qualcosa da pianificare in prospettiva per dare un'evidenza di una situaz ...