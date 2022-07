Pubblicità

telodogratis : Covid, Pregliasco: “Rallenta crescita casi, agosto più sereno” - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Rallenta crescita casi, agosto più sereno': (Adnkronos) - Il virologo: 'Sbagliata narrazione ch… - ledicoladelsud : Covid, Pregliasco: “Rallenta crescita casi, agosto più sereno” - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Rallenta crescita casi, agosto più sereno” - LocalPage3 : Covid, Pregliasco: 'Rallenta crescita casi, agosto più sereno' -

Così il virologo Fabrizio, docente di Igiene dell'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, all'Adnkronos Salute fa il punto della situazionein Italia. ......'Centaurus' Una variante che per ora non fa preoccupare Alto tasso di contagio e possibilità di vederla in Italia Il virologo Fabrizioha parlato dell'ultima sub - variante del- 19 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – “Ci si accorge del picco della curva dei casi Covid quando si è superato. Stiamo osservando un rallentamento della velocità di crescita dei nuovi casi che indica la possibilità che il pi ...