Conte sembra un disco rotto, ma continua a parlare: diretta social per non dire nulla di nuovo (Di sabato 16 luglio 2022) Al termine dell’ennesima giornata di passione – tra riunioni convocate, sospese, riprese, rimandate, interrotte da colpi di scena e veline ostili diramate da qualche “manina” – Giuseppe Conte ha tenuto il suo personale discorso alla nazione della «comunità M5S» e di «tutti coloro che vogliono essere informati», dopo essere stati bombardati da «informazioni false», diffuse da una stampa «malevola». Ebbene, negli interminabili 18 minuti che è durata la diretta social, iniziata con alcuni imbarazzanti secondi di silenzio e faccia grave-gravissima in attesa del “ciak si gira”, Conte non ha fatto che ripetere quanto già detto fin qui. In sintesi: il M5S è coerente e trasparente e non ha fatto mancare la fiducia al governo; Draghi ha fatto tutto da solo e se ne assumerà la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Al termine dell’ennesima giornata di passione – tra riunioni convocate, sospese, riprese, rimandate, interrotte da colpi di scena e veline ostili diramate da qualche “manina” – Giuseppeha tenuto il suo personalerso alla nazione della «comunità M5S» e di «tutti coloro che vogliono essere informati», dopo essere stati bombardati da «informazioni false», diffuse da una stampa «malevola». Ebbene, negli interminabili 18 minuti che è durata la, iniziata con alcuni imbarazzanti secondi di silenzio e faccia grave-gravissima in attesa del “ciak si gira”,non ha fatto che ripetere quanto già detto fin qui. In sintesi: il M5S è coerente e trasparente e non ha fatto mancare la fiducia al governo; Draghi ha fatto tutto da solo e se ne assumerà la ...

