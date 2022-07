Conte: "Draghi si assuma le sue responsabilità, M5s via dal governo senza risposte chiare" (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - "senza risposte chiare e senza la garanzia sulle condizioni di rispetto, M5s non potrà condividere una responsabilità diretta di governo e ci sentiremo liberi e sereni e ancor più responsabili di votare quel che serve al paese di volta in volta, senza alcuna contropartita politica". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in una diretta facebook. L'ex premier ha aggiunto: "Non spetta a noi in questo momento stabilire se ci sono elementi per recuperare la rottura del patto di fiducia di cui ha parlato Draghi: tutti gli stanno facendo pressione per proseguire il suo governo ma è sicuramente importante come proseguire questa azione di governo. Deciderà lui, noi non vogliamo tirarlo per la ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - "la garanzia sulle condizioni di rispetto, M5s non potrà condividere unadiretta die ci sentiremo liberi e sereni e ancor più responsabili di votare quel che serve al paese di volta in volta,alcuna contropartita politica". Lo ha detto il leader M5s Giuseppein una diretta facebook. L'ex premier ha aggiunto: "Non spetta a noi in questo momento stabilire se ci sono elementi per recuperare la rottura del patto di fiducia di cui ha parlato: tutti gli stanno facendo pressione per proseguire il suoma è sicuramente importante come proseguire questa azione di. Deciderà lui, noi non vogliamo tirarlo per la ...

