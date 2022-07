Caldo record e incendi: l'Europa brucia. In fumo un'area vasta come la Val d'Aosta (Di sabato 16 luglio 2022) L'Europa nella morsa di Caldo e fiamme. Da martedì le temperature sono salite a 47 gradi centigradi in Portogallo e hanno superato i 40 gradi centigradi in Spagna , inaridendo le campagne e ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) L'nella morsa die fiamme. Da martedì le temperature sono salite a 47 gradi centigradi in Portogallo e hanno superato i 40 gradi centigradi in Spagna , inaridendo le campagne e ...

