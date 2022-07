Ballando con le Stelle 2022 | Ecco Perché Vito Coppola Non Ci Sarà!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 16 luglio 2022)con le: dopo un solo anno di partecipazione e la vittoria con Arisa,annuncia che non sarà presente nella prossima edizione del programma. Il ballerino ha spiegato anche le motivazioni… Acon leha fatto il suo ingresso come ballerino durante la precedente edizione. Si è trattato di un inizio davvero positivo per lui, dal momento che è arrivato al primo posto vincendo insieme ad Arisa. Si è poi parlato di una storia d’amore con la cantante, vista la complicità che si era evidentemente venuta a creare durante la trasmissione. Ora, però, è confermato chenon ci sarà per la nuova edizione del programma di Milly Carlucci.con ...