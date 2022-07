A Dimaro fischi a De Laurentiis che diserta la presentazione | Edo resta dietro le quinte

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 luglio 2022) Aa De. Ala sera delladella squadra le notizie sono due. Una l’abbiamo data: è Spalletti che include Dries Mertens tra i calciatori che hanno lasciato il Napoli. L’altra sono iad Aurelio Deche non si è presentato, mentre il figlio Edo ha preferito rimanerelee non è mai apparso sul palco. A un certo punto della serata, il sindaco diha ringraziato la famiglia Dee dalla platea è partita una bordata di. Il presidente non si è mai visto in giro. È rimasto asserragliato in albergo, forse esce la mattina presto. Il figlio Edo ha preferito non salire sul palco per paura di essere ...