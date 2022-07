Pubblicità

sportli26181512 : VXL, le speranze di un blogger rossonero: 'Aggrappati solo a Maldini e Massara': Il mercato rossonero, non è ancora… -

vivoperlei.calciomercato.com

Buonasera cari amici e lettori di, come va Come state Finalmente ci siamo: Pogba, Di Maria, Cambiaso ormai dati per certi, la Juve si guarda intorno ed accende i sogni e ledei suoi fan che auspicano colpi di teatro per ......voci di strani mandanti pronti a minare il solare cammino Rossonero...ma qui nella redazione di,...in classifica decisamente voluto con una affannosa rimonta da centro classifica per dare... Blog: Milan, in tre salti tra passato e futuro! Il mercato rossonero, non è ancora decollato del tutto. Mentre Inter e Juventus piazzano colpi importanti, i rossoneri proveranno a mettere fine al più presto alla telenovela De Ketelaere. Il blogger ...