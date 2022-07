Pubblicità

sportli26181512 : Verona, Doig: 'Essere qui è un'emozione fortissima. Mi ispiro a Spinazzola': Il nuovo esterno del Verona Josh Doig… - HellasVeronaFC : .@JoshDoig_:'Un onore essere qui, ho scelto Verona per storia, cultura e tifosi' / VIDEO #HVFC #DaiVerona - CordioliMirco : RT @HellasLive: #Doig: “Un onore vestire la maglia del #Verona. Sono pronto a prendermi le mie responsabilità: darò sempre il massimo per q… - HellasLive : #Doig: “Un onore vestire la maglia del #Verona. Sono pronto a prendermi le mie responsabilità: darò sempre il massi… - HellasLive : #Primiero2022, #HellasVerona, #Doig a completa disposizione di #Cioffi -

Commenta per primo Il nuovo esterno delJoshha parlato nella conferenza stampa di presentazione: 'Penso che la mia scelta di venire alsia dipesa soprattutto dalla cultura sportiva che ha questo club, la sua storia e i ...... forse, lo stesso Bologna ha appena acquistato Ferguson, 23enne centrocampista proveniente dall'Aberdeen, mentre" terzino sinistro di vent'anni ex Hibernian " è appena passato al: è come ...L’esterno scozzese si è presentato in conferenza dal ritiro di Primiero Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Josh Doig, il nuovo esterno del Verona presentatosi quest’oggi ai microfoni dell’a ...Mezzano – Le principali dichiarazioni del nuovo difensore dell’Hellas Verona, Josh Doig, rilasciate in occasione della sua presentazione ufficiale nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio, nell’Area ...