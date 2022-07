Un posto al sole: Roberto decide di scappare da lei (Di venerdì 15 luglio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Roberto cerca di chiarire i suoi sentimenti con Marina mentre Lara lo cerca per tutta Procida. Una nuova ed entusiasmante puntata di Un posto al sole attende i fan. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina decisa a staccare la spina si prenderà qualche giorno di relax a Procida ma non sa che Roberto è pronto ad inseguirla. Roberto corre da marina (WEB)Lo stesso farà Lara, che per portare avanti il suo piano diabolico vuole distruggere tutti. Intanto, Alberto consolerà Clara dopo quanto successo con suo padre. Mariella si convincerà di essere antipatica a Serena e Angela. Per conquistarle preparerà un dolce ma finirà per fare qualche disastro. Le anticipazioni di Un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere checerca di chiarire i suoi sentimenti con Marina mentre Lara lo cerca per tutta Procida. Una nuova ed entusiasmante puntata di Unalattende i fan. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina decisa a staccare la spina si prenderà qualche giorno di relax a Procida ma non sa cheè pronto ad inseguirla.corre da marina (WEB)Lo stesso farà Lara, che per portare avanti il suo piano diabolico vuole distruggere tutti. Intanto, Alberto conrà Clara dopo quanto successo con suo padre. Mariella si convincerà di essere antipatica a Serena e Angela. Per conquistarle preparerà un dolce ma finirà per fare qualche disastro. Le anticipazioni di Un ...

