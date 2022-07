Un codice ATECO per Social Media Manager (Di venerdì 15 luglio 2022) . La battaglia è di quelle serie, e a lanciarla è Riccardo Pirrone, la mente dietro la dissacrante comunicazione di Taffo (che, piaccia o no, comunque ha fatto parlare di sé) e il CEO di KiR Web. L’annuncio di una battaglia necessaria è contestuale all’annuncio della nascita dell’ANSMM, acronimo di Associazione Nazionale Social Media Manager. In pochi anni, il ruolo (e la professione) di chi gestisce conto terzi i profili Social è di fatto stata riconosciuta. Ben diverso, invece, il modo in cui queste professioni al momento sono inquadrate da un punto di vista di codice ATECO: si riconducono, come spesso capita per le nuove professioni, ad altri profili. Tra questi, sicuramente il più noto è il 73.11.02 (Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari), ma spesso ... Leggi su fmag (Di venerdì 15 luglio 2022) . La battaglia è di quelle serie, e a lanciarla è Riccardo Pirrone, la mente dietro la dissacrante comunicazione di Taffo (che, piaccia o no, comunque ha fatto parlare di sé) e il CEO di KiR Web. L’annuncio di una battaglia necessaria è contestuale all’annuncio della nascita dell’ANSMM, acronimo di Associazione Nazionale. In pochi anni, il ruolo (e la professione) di chi gestisce conto terzi i profiliè di fatto stata riconosciuta. Ben diverso, invece, il modo in cui queste professioni al momento sono inquadrate da un punto di vista di: si riconducono, come spesso capita per le nuove professioni, ad altri profili. Tra questi, sicuramente il più noto è il 73.11.02 (Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari), ma spesso ...

