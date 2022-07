Ucraina: governatore Sumy, 'un auto è esplosa su una mina, un morto e un ferito' (Di venerdì 15 luglio 2022) Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "Stamattina, tra i villaggi di Basivka e Junakívka, un auto con due civili e esplosa su una mina: un uomo e morto sul colpo, mentre l'altro ha riportato gravi traumi e si trova in ospedale". Lo ha scritto su Facebook il governatore della regione di Sumy Dmytro Zhyvytskyy. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - "Stamattina, tra i villaggi di Basivka e Junakívka, uncon due civili esu una: un uomo esul colpo, mentre l'altro ha riportato gravi traumi e si trova in ospedale". Lo ha scritto su Facebook ildella regione diDmytro Zhyvytskyy.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: governatore Sumy, 'un auto è esplosa su una mina, un morto e un ferito' - - stefaniaespos19 : @LucaGoria79 @MediasetTgcom24 Che ci facevano 20.000 #Russi in territorio #Ucraino dal 2014?erano forza di invasion… - giovannidalloli : RT @putino: A Severodonetsk occupata, un'auto con soldati russi al suo interno è stata fatta saltare in aria, afferma il governatore della… - warsteiner_SF : RT @putino: A Severodonetsk occupata, un'auto con soldati russi al suo interno è stata fatta saltare in aria, afferma il governatore della… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina #Visco, governatore di #Bankitalia avverte: 'Senza il… -