Treni, guasto sulla Caserta-Foggia: disagi anche a Benevento (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle 14.40 il traffico ferroviario è sospeso sulla linea Caserta-Foggia per un guasto alla linea elettrica a Savignano. E’ quanto si apprende da Trenitalia, secondo cui è in corso l’intervento dei tecnici per risolvere il problema. In particolare, il treno FR 9560 Lecce (13.10)-Milano Centrale (22.50) è fermo dalle ore 16.03 a Foggia; il treno FA 8314 Lecce (11.15)-Roma Termini (16.55) è fermo dalle ore 14:51 a Savignano; il treno FA 8311 Roma Termini (13.05)-Bari Centrale (17.14) è fermo dalle ore 15:08 a Benevento e il treno FA 8315 Roma Termini (15.05)-Lecce (20.29) è fermo dalle ore 17.02 a Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle 14.40 il traffico ferroviario è sospesolineaper unalla linea elettrica a Savignano. E’ quanto si apprende datalia, secondo cui è in corso l’intervento dei tecnici per risolvere il problema. In particolare, il treno FR 9560 Lecce (13.10)-Milano Centrale (22.50) è fermo dalle ore 16.03 a; il treno FA 8314 Lecce (11.15)-Roma Termini (16.55) è fermo dalle ore 14:51 a Savignano; il treno FA 8311 Roma Termini (13.05)-Bari Centrale (17.14) è fermo dalle ore 15:08 ae il treno FA 8315 Roma Termini (15.05)-Lecce (20.29) è fermo dalle ore 17.02 a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

LaGazzettaWeb : Ferrovie, guasto sulla linea Caserta-Foggia: treni fermi e disagi per i passeggeri - News - muoversintoscan : ????Per un guasto a un passaggio a livello nei pressi di RIGOLI il treno 18592 (LUCCA – PISA) è cancellato intera tra… - muoversintoscan : ????Per un guasto agli impianti nella stazione di FIRENZE RIFREDI sono stati cancellati intera tratta i seguenti tren… - LuceverdeRadio : #Treni Linea - Torino – Alessandria/Bra/Cuneo/San Giuseppe di Cairo ? TRAFFICO SOSPESO tra Trofarello e Carmagnola… - romaatac1 : ?? #FerRoma #Trenitalia #FL4 ?? #Roma-#Velletri-#Albano-#Frascati per un guasto tra Roma Casilina e Ciampino. ?Poss… -