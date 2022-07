Torino battuto 3 - 1 dall'Eintracht Francoforte in amichevole (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Torino comincia la nuova stagione con una sconfitta, con una sconfitta, 1 - 3 contro l'Eintracht Francoforte, che la stagione scorsa ha vinto l'Europa League, nell'amichevole giocata oggi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilcomincia la nuova stagione con una sconfitta, con una sconfitta, 1 - 3 contro l', che la stagione scorsa ha vinto l'Europa League, nell'giocata oggi ...

Pubblicità

CORNERNEWS24 : #Calcio - Torino battuto 3-1 dall'Eintracht Francoforte in amichevole Juric schiera tandem Edera-Radonjic alle spalle di Sanabria - solopallone : Torino battuto 3-1 dall'Eintracht Francoforte in amichevole - sportli26181512 : Horvath, gran gol ma non basta: Toro battuto dall'Eintracht: Horvath, gran gol ma non basta: Toro battuto dall'Eint… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Horvath, gran gol ma non basta: Toro battuto dall'Eintracht - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Horvath, gran gol ma non basta: Toro battuto dall'Eintracht -